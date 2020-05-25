В России выздоровел каждый третий пациент с COVID-19

Москва, 25 мая. Каждый третий заразившийся коронавирусом в России выздоровел. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По последним данным, число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 118 798 человек. Доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%.

Согласно информации оперштаба, за сутки в РФ выписаны 5 499 человек, скончались 92 пациента с инфекцией против 153 днем ранее.

В целом за последние сутки в России было зарегистрировано 8 946 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 353 427.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ смогла избежать всех предсказываемых ей «страшных» сценариев развития пандемии. Она подчеркнула, что отечественная система здравоохранения справилась с вызовом: не было допущено взрывного распространения инфекции и перегрузки медицинских учреждений.

Главный санитарный врач также отметила, что общая смертность в стране за четыре месяца 2020 года ниже, чем за аналогичный период 2019 года.