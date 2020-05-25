В России выявлено 8 946 новых случаев COVID-19

Москва, 25 мая. Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3 908 случаев (43,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

За минувший день скончались 92 человека, выздоровели 5499.

В топ-5 регионов РФ с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса вошли Москва (2560), Московская область (831), Петербург (374), Свердловская область (279) и Нижегородская область (229).

Москва стала лидером по числу выписанных из больниц — 3746 человек. В пятерку российских регионов по количеству выздоровевших также вошли Московская область (388), Петербург (138), Брянская (107) и Челябинская (88) области.

Всего в России зарегистрировано 353 427 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии от инфекции скончались 3633 человека, выздоровели 118 798.