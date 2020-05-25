Коронавирус 25 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

США отправили в Бразилию тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), глава Тувы заразился новым типом коронавируса. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 25 мая

— Всего зараженных 5 504 464 (+95 132 за сутки) — Скончались 346 757 (+2739 за сутки) человек — Выздоровевших 2 305 101 (+54 460 за сутки) пациент

Данные по России на утро 25 мая

На 25 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 353 427 (+8946), выздоровело 118 798 (+5499), умерло 3 633 (+92). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2560), Московская область (+831) и Санкт-Петербург (+374).

Данные по Украине на 25 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 25 мая было зафиксировано 21 245 (+259 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 623 человека (+6 за сутки), всего выздоровело 7234 (+126 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3083 случая), Киев (2652 случая) и Киевская область (1437 случаев).

Глава Тувы заболел

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердила и его пресс-секретарь Долаана Салчак.

Кроме того, были госпитализированы еще несколько чиновников региона.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются», — сказал Кара-оол.

Он добавил, что собирается руководить регионом дистанционно. Сейчас обязанности руководителя Тувы исполняет первый заместитель Александр Брокерт.

Отправка ИВЛ в Бразилию

Руководство Соединенных Штатов отправит в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ для помощи в борьбе с новым типом коронавируса. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.

«Администрация (Соединенных Штатов. — Прим. ФАН) передаст Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ от американского народа, чтобы помочь стране с ее медицинскими нуждами. США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией. — Прим. ФАН) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли», — заявили в ведомстве.

В то же время американский президент Дональд Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней. В Бразилии начался стремительный рост заражения COVID-19.