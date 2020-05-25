Власти Казани назвали вероятную причину хлопка газа в жилом доме

Казань, 25 мая. Девушка, пострадавшая в результате хлопка газа в жилом доме в Казани, случайно оборвала шланг в квартире, что, вероятно, и стало причиной произошедшего инцидента. Об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Представитель властей Казани уточнил, что такое объяснение девушка дала сотрудникам управляющей компании и врачам, прибывшим на место происшествия.

«Да, [пострадала] одна девушка, которая находилась в квартире, как раз она нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идет на колонку. Испугалась. Когда уже покидала квартиру, произошел хлопок», — сказал Миронов.

Прокуратура Татарстана тем временем организовала проверку по факту случившегося, о чем свидетельствует сообщение на сайте ведомства.

О хлопке газа в многоквартирном доме в Казани стало известно в понедельник утром. Инцидент произошел на пятом этаже в трехкомнатной квартире. Горение за хлопком не последовало. На место оперативно прибыли экстренные службы, жильцов эвакуировали.

Ранее сообщалось о пожаре в больнице города Партизанск Приморского края. Эвакуировать пациентов помогал глава Партизанского городского округа Олег Бондарев. Впоследствии их перевели в отдельное здание терапевтического корпуса.