На могиле Началовой появился памятник из черного гранита

Москва, 25 мая. Родные установили на могиле певицы Юлии Началовой памятник из черного гранита. Журналисты пришли на похороны сына диктора Светланы Моргуновой Максима, скончавшегося в возрасте 52 лет от коронавируса, и случайно сняли на видео могилу исполнительницы. Кадры показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Судя по видео, памятник достаточно скромный. На нем можно увидеть жизнерадостную фотографию певицы, которая в 2019 году неожиданно для многих ушла из жизни. Напомним, что близкие певицы не успели установить памятник к годовщине ее смерти в марте. Отец Началовой Виктор рассказывал, что памятник будет достаточно простым.

«Скромненький, но со вкусом», — сказал он СМИ.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начале марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Интерес представителей медиа вызвал не только вопрос о самочувствии Началовой, а впоследствии и причинах смерти. Помимо прочего, обсуждалось также тяжелое эмоциональное состояние дочери исполнительницы и то, с кем останется ребенок.