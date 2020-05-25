Глава Партизанска участвовал в эвакуации пациентов из горящей больницы

Владивосток, 25 мая. Глава Партизанского городского округа Олег Бондарев помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы в Приморье. Об этом рассказали в администрации муниципального образования.

«Да, глава Партизанского городского округа (Олег Бондарев. Прим. ФАН) помогал эвакуировать пациентов больницы, выносил на носилках. Все руководство находилось там с самого утра», — сообщил РИА Новости представитель местной администрации.

Напомним, что в понедельник в больнице города Партизанск Приморского края произошел пожар. По данным МЧС, загорелась кровля приемного покоя на площади 300 квадратных метров. Были эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников​​​.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 2.40 по московскому времени. В краевом Минздраве отметили, что пострадавших нет. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса. Двое пациентов, которые находились в медучреждении в тяжелом состоянии, отправлены в больницу Находки.

Больных с COVID-19 среди пациентов нет. Прокуратура и СК проводят проверки.