Аналитики предупредили о падении цен на газ в Европе до отрицательных значений

Москва, 25 мая. Цены на газ на европейских рынках на фоне переполнения хранилищ могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters со ссылкой на газовых трейдеров.

Цены на газ могут стать отрицательными, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.

Агентство провело параллель с ситуацией с нефтью WTI, цены на которую в апреле впервые в истории были ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы ресурс забрали, предупредили эксперты.

Проблемы в экономике из-за коронавируса привели к резкому падению спроса на газ. Из-за аномально теплой зимы в Европе и увеличения предложения СПГ со стороны Катара газовые хранилища в Европе заполнены на 70%. При этом год назад они были заполнены на 56%.

К европейским котировкам частично привязаны экспортные цены «Газпрома» — по ценам торговых площадок Европы продается 57% газа, идущего за границу, отметило «Утро.ру».

Профессор парижского института Sciences Po специалист по газовому рынку Тьерри Бро в беседе с РБК отметил, что российская корпорация начала сокращать поставки в Европу еще в начале весны. Однако, предупредил эксперт, если «Газпром» будет делать это в одиночку, в поставки СПГ продолжат расти, это не остановит снижение цен.