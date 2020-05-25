Доброволец отряда «Лиза Алерт» рассказал, как защитить ребенка от похитителей

25 мая, в Международный день пропавших детей, Федеральное агентство новостей и волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Максим Максименко рассказывают, как защитить ребенка от похитителей.

«Свой-чужой»

Период поиска ребенка — одно из сложнейших испытаний для родителей. На помощь в беде приходят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Максим Максименко объяснил, что первое правило для всех родителей — сформировать для ребенка категорию людей «свой-чужой». По его словам, не во всех семьях дети понимают, кого можно считать своим, а кого — чужим.

«Для кого-то «свои» — по умолчанию все соседи или человек, который просто поздоровался. Однако эту категорию нужно определять в каждой семье. Родители буквально должны знать список тех людей, которых ребенок может считать своими. Со всеми остальными ребенок не должен иметь никаких контактов, — рассказал Максименко в интервью ФАН. — К примеру, подходит пожилой человек и говорит: «Помоги мне сумки донести». Нас учат, что нужно помогать таким людям. Однако детям необходимо внушить мысль — любой нормальный взрослый попросит помощи у другого взрослого. Если взрослый хочет этого от ребенка, то это уже тревожный звонок. При этом необязательно этот человек плохой — преступник или маньяк».

Второе правило — ребенок должен садиться только в машину тех, кого семья считает своими, говорит доброволец. Родители же часто не объясняют это детям.

«В другой автомобиль садиться ни в коем случае нельзя. И ни по каким поводам», — акцентировал он внимание.

Третье правило заключается в том, что информация, которая доступна для ребенка в социальных сетях, в обязательном порядке должна контролироваться родителями, подчеркивает Максименко.

«Это касается личных данных, школы, где учится ребенок, а также его друзей. Я сталкиваюсь с этим из года в год, а сейчас все стало особенно актуально. Во многих регионах дети вынужденно сидят дома, а, соответственно, общение перетекает в социальные сети», — объяснил волонтер.

Звонок в полицию

При пропаже ребенка в обязательном порядке нужно написать заявление в полицию. Очень многие родители боятся это сделать, потому что опасаются последствий.

«Если даже пять минут прошло с того момента, как человек начал переживать. Когда ребенок должен был вернуться через 15 минут, а спустя 20 минут он не отвечает на телефон — то это уже повод обратиться в полицию. Если ребенок найдется, то максимум нужно будет написать краткое объяснение того, как все произошло. Обращение в добровольческие структуры нужно делать сразу после заявления в полицию или параллельно», — говорит волонтер.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета рассказали, что за первый квартал 2020 года в России без вести пропали 3 629 детей. Однако экстренным службам удалось обнаружить 3 576 из них, или 98,6%.

Согласно статистике прошлого года, в ведомство поступило почти 15 тысяч сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Из них 93,7% были найдены живыми в первые 10 суток. По сей день пропавшими без вести числятся 74 несовершеннолетних. Общее число найденных составляет 99,5%.