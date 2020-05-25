ИП Депардье в России признали пострадавшим от пандемии коронавируса

Москва, 25 мая. Известный французский актер Жерар Депардье, зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель (ИП) — деятель культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом рассказал его юрист Юрий Мосман.

По его словам, актер может претендовать на государственную поддержку, в частности на отсрочку по уплате налогов. Однако пользоваться такой возможностью Депардье не намерен, уточнил юрист. Все платежи знаменитый артист сделал заранее, зная о том, что власти помогут малому бизнесу.

«Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков [уплаты]. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?» — объяснил Мосман.

Депардье в 2012 году уехал из Франции из-за решения местного правительства повысить налог для состоятельных граждан. В 2013 году актер получил российский паспорт и прописку в Саранске, где впоследствии открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра «Россия». А затем получил прописку и в Новосибирске.

Напомним, что отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства. Правительство России решило выделить более 81 миллиарда рублей на помощь малым и средним предприятиям, относящимся к таким отраслям.