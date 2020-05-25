В Госдуме предложили ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав

Москва, 25 мая. В Государственной думе идет проработка законопроекта, согласно которому водителю без прав грозит 15 лет лишения свободы в случае, если его действия повлекли тяжелые последствия. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По словам парламентария, ужесточение наказания для людей, которые садятся за руль автомобиля без водительского удостоверения и совершают аварию, будет серьезной «острасткой и мотивацией».

Как пишет РИА Новости, депутат считает, что действия таких нарушителей надо приравнять «к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения».

Лысаков добавил, что нарушившие ПДД и не имеющие, либо лишенные водительского удостоверения, представляют большую опасность для общества. При этом они несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

«Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», — сказал он.

Напомним, в мае 2019 года Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП. Максимальным наказанием за ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью человека, стало лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет). В случае гибели одного человека продолжительность заключения может составить от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи), двух и более — от восьми до 15 лет (сейчас от четырех до девяти).