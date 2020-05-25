Трамп перечислит всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Вашингтон, 25 мая. Президент США Дональд Трамп перечислит всю свою зарплату, размер которой составляет от 400 до 450 тысяч долларов в год, на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от $400 до $450 тысяч в год — обратно правительству. Последний чек [был передан] на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID. Это большая честь», — написал глава Белого дома.

К публикации Трамп прикрепил ссылку на сообщение, подтверждающее его слова о пожертвованиях. Ранее на разработку лекарств для борьбы с COVID-19 он перечислил 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал 2020 года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе сведений федеральных и местных властей, на 25 мая в США зафиксировано более 1,64 миллиона случаев заражения коронавирусом и свыше 97,7 тысяч смертей.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных. На второй позиции находится Бразилия.

По информации сайта Kp.ru, очаг распространения коронавируса в США сместился из Нью-Йорка в резервации к индейцам, и сейчас у коренного населения Америки самый высокий в стране показатель заболеваемости на душу населения.

Накануне стало известно, что американская газета The New York Times отвела первую полосу воскресного выпуска умершим в США гражданам с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом в издании решили указать на мрачный рубеж: количество летальных исходов в стране приближается к 100 тысячам человек.