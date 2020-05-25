Экономист рассказал о судьбе цен на нефть на фоне противостояния США и Китая

Отношения Соединенных Штатов и Китая в ближайшее время будут только ухудшаться, что окажет серьезное негативное воздействие на стоимость нефти. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Нефть продолжает расти

В понедельник утром, 25 мая, стоимость нефти растет на фоне сигналов дальнейшего сокращения добычи сырья в Соединенных Штатах при продолжающемся восстановлении спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08.10 по московскому времени цена июльских фьючерсов на черное золото марки Brent поднимается на бирже ICE Futures (Лондон) на 0,46 процента до 35,29 доллара за баррель. Тем временем на бирже NYMEX (Нью-Йорк) фьючерсы WTI на июль дорожают на 0,99 процента до 33,58 доллара за баррель.

Однако несмотря на рост цен на «черное золото», рынок опасается, что эскалация напряжения между Китаем и Соединенными Штатами затруднит восстановление спроса на топливо.

Отношения между Вашингтоном и Пекином существенно усугубились после того, как власти США неоднократно обвиняли Китай в недостаточно быстром раскрытии информации о коронавирусной инфекции.

Жесткая риторика

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что отношения Соединенных Штатов и Китая в ближайшее время будут только ухудшаться. Все второе полугодие прошлого года страны пытались подписать торговую сделку, к концу 2019 года договоренности частично были достигнуты, а в январе — подписано промежуточное соглашение.

«Перемирие устраивало инвесторов. Поэтому котировки смогли вырасти до 64-66 долларов за баррель Brent. Однако пандемия нового типа коронавируса нарушила ход переговоров и дальнейшие соглашения о смягчении торговых пошлин — не были подписаны», — пояснил Артем Деев.

Экономист напомнил, что с марта 2020 года риторика Вашингтона в отношение Пекина стала жестче — Дональд Трамп стал обвинять китайские власти в сокрытии информации о новом вирусе. А несколько дней назад Соединенные Штаты негативно отреагировали на решение Китая ввести закон о национальной безопасности, против которого протестовало местное население Гонконга. Все это отражается на рынке энергоносителей.

«Сейчас экономики стран постепенно начинают восстанавливаться. Но пока снижение суточного потребления нефти превышает 30 миллионов баррелей, нефтяные котировки будут держаться около 29-37 долларов за баррель, в зависимости от внешних факторов и новостей о сдерживании пандемии. В будущем противостояние США и Китая будет оказывать негативное влияние на стоимость нефти», — заключил Артем Деев.

Отметим, что ситуация вокруг Гонконга поспособствовала укреплению курса йены и снижению цен на нефть. Рынок опасаются введения новых американский санкций против Китая.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.