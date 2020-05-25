ЛНА задержала боевика ИГ, проникшего в Ливию при содействии Турции

Триполи, 25 мая. Силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара арестовали в Триполи члена террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), который проник в страну при содействии разведки Турции. Об этом заявил официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари.

По его словам, речь идет о Мухаммеде ар-Рувейдани, который является одним из наиболее опасных боевиков ИГ в Сирии.

«Он прибыл в Ливию при содействии турецкой разведки как руководитель «Фейлак аш-Шам», — написал аль-Мисмари на своей странице в Facebook.

Генерал-майор уточнил, что задержанный в Триполи боевик сражался на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, которого и ранее не раз уличали в связях с террористами.

Произошедшее указывает на связь между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ИГ, а также другими радикальными группировками, подчеркнул Мисмари.

Официальный представитель ЛНА ранее показал неопровержимые доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Он продемонстрировал несколько видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, который был захвачен в плен ЛНА. На роликах запечатлен путь транспортировки бронемашины из турецкого порта «Измир» до порта «Триполи» — улика свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН.

Кроме того, Мисмари показал записи тренировок боевиков ПНС Ливии, обучением которых руководили турецкие офицеры. На многих кадрах присутствуют сирийские наемники. По словам генерал-майора, сейчас на ливийской территории находятся 1,5 тысячи военных из Турции, а также сотрудники частной военной компании SADAT.

1 Организация запрещена на территории РФ.