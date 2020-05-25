Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 25 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию?»

В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Минэкономразвития в качестве антикризисной меры предлагает обсудить возможность смягчения условий для выхода на досрочную пенсию. Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года. По мнению авторов проекта, это поможет поддержать занятость и рынок труда. Детальной проработкой этого документа совместно с министерством экономического развития будут заниматься Минтруд и Минфин. Соответствующее распоряжение уже дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Гости эфира обсудят новости из Пенсионного фонда России, где рассказали, какой трудовой стаж с 2020 года больше не будет учитываться при начислении пенсии. Также специалисты обсудят инициативу министерства труда об уменьшении размера ежемесячной накопительной пенсии.

Кроме того, спикеры расскажут об итогах пенсионной реформы. Напомним, закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин), был принят в 2018 году.

Предварительный список участников эфира:

— Кирьянов Артем Юрьевич, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», председатель исполкома Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков»;

— Коренев Алексей, экономист, аналитик группы компаний «Финам»;

— Оксана Генриховна Дмитриева, экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга;

— Угрюмов Константин Семенович, президент НАПФ;

— Синявская Оксана Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ, заместитель директора Института социальной политики;

— Рязанский Валерий Владимирович, сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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