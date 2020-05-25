Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Москва, 25 мая. Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.

По его словам, историю просмотров в настройках браузера удалить легко, но избавиться полностью от цифрового следа сложно. Садыков уточнил, что история просмотров сайтов в Сети является лишь малой долей уникального цифрового следа. По данным РИА Новости, эксперт добавил, что цифровой след включает в себя IP-адреса, с которых осуществляется доступ в Сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения.

Кроме того, сюда же можно отнести историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое.

Эксперт добавил, что избавиться от него сложно, так как большая часть цифрового следа не хранится на устройстве пользователя. По словам Садыкова, чтобы полностью стереть историю просмотров нужно обращаться в международные корпорации, занимающиеся агрегацией больших данных о пользователях Интернета.

Ранее компания Experian провела исследование, в котором изучила вопрос защиты персональных данных и противодействия мошенничеству в Сети. Согласно его результатам, 70% пользователей Интернета во всем мире готовы раскрывать свои персональные данные, если это даст им дополнительные преимущества.

Результат исследования гласит, что 74% пользователей считают самым важным элементом онлайн-торговли безопасность. На втором месте в списке приоритетов стоит удобство. В компании отметили, зачастую интернет-сервисы жертвуют одним в пользу другого, однако пользователи хотят иметь и удобство, и безопасность.