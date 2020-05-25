Ткани побывавших в космосе мышей поделят между учеными трех стран

Москва, 25 мая. Ученые трех стран будут вынуждены исследовать не мышей, а их ткани, поскольку количество запросов на изучение животных после их космического полета на втором биологическом спутнике «Бион-М» превышает число самих грызунов. Об этом рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

Напомним, что первый спутник «Бион-М» с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами был запущен в апреле-мае 2013 года. Полет второго спутника с мышами на борту запланирован на 2023 год.

«С российской стороны в проекте второго «Биона-М» участвуют порядка 30 групп. Мышей будет немного, и удовлетворить потребности всех будет очень сложно», — пояснил Сычев.

По его словам, исследователи из США, Франции и Германии, которые «заинтересованы в одном и том же», уже предупреждены, что получат лишь ткани грызунов.

Сычев уточнил, что, несмотря на отсутсвие возможности изучения самих мышей, ученые смогут «выжать» максимальный объем информации из той части животного, которая им достанется.