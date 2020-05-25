Из медцентра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

Москва, 25 мая. Девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве, забрали из больницы. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сказала она.

Детский омбудсмен отказалась сообщать какие-либо другие подробности, объяснив «определенными этическими моментами».

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что девочке подобрали замещающую семью, а все необходимые документы оформят после карантина.

Как напоминает «Вечерняя Москва», ребенок все пять лет своей жизни провел в московском медцентре. Родители, несмотря на отсутствие у девочки серьезных проблем со здоровьем, сочли ее тяжело больной. Ребенка выписали в марте прошлого года, но мать не стала забирать ее, а решила оплачивать проживание в отдельной палате и услуги нянь.

Пресненский суд Москвы в феврале этого года ограничил родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина в правах. Кроме того, суд обязал родителей выплачивать алименты на содержание дочери в размере четверти заработной платы. Мать ребенка с решением суда не согласилась и заявила о намерении подать апелляцию.