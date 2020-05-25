Титов доложил Путину о 123 бизнесменах, желающих вернуться в РФ

Москва, 25 мая. Более 120 вынужденно находящихся за границей России бизнесменов сообщили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову о желании вернуться в страну. Об этом говорится в приложении к докладу Титова президенту РФ Владимиру Путину.

За период с 2018 года до текущего момента поступило 123 обращения таких обращения.

«В адрес уполномоченного <…> обратились предприниматели, ранее осуществлявшие предпринимательскую деятельность на территории РФ, но вынужденно находящиеся за пределами РФ в силу обстоятельств, связанных с осуществляемым правоохранительными органами РФ в отношении них уголовным преследованием, большинству заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в блоке «Возвращение предпринимателей в Россию».

Титов уточнил, что в настоящее время в работе из них находится 21 заявитель, работа по 102 обращениям завершена. По 80 обращениям основания для дальнейшей работы по результатам мер реагирования не обнаружены.

В приложении к докладу также отмечается, что на территорию РФ уже вернулись 11 предпринимателей.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов — так называемый «список Титова», или «лондонский список», которые проживают за границей, при этом в РФ в отношении них возбуждены уголовные дела. Все фигуранты этого перечня хотели бы вернуться в страну при условии, что по возвращении их не арестуют.