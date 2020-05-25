Депутат и ученый раскрыли смысл всеобщих тестов на антитела к коронавирусу среди россиян

Массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу вслед за Москвой могут взять на вооружение и остальные регионы России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал расширение программы массового тестирования москвичей на антитела к SARS-CoV-2.

«Мы видим, что можем начать эту программу раньше, и постараемся со следующей недели, с 27 мая, приглашать москвичей для тестирования по электронной записи по их желанию, по их инициативе. Постараемся на следующей неделе уже запустить эту программу», — сообщил градоначальник.

Начать массовое тестирование по всей стране сейчас мешает лишь ограниченное количество тестов, следует из слов Соломатиной.

«Думаю, рано или поздно это точно будет по всей России, — рассказала депутат. — Сейчас просто не такое большое количество тестов имеется в стране. Я отношусь к этой отрасли и знаю, что в регионах тесты достать бывает сложно».

Тотальный скрининг населения сможет дать более четкое представление о заболевании.

«Для формирования иммунитета должны будут переболеть минимум 70 процентов населения. Было бы очень показательно выяснить, в какой популяции (речь о различных регионах РФ и группах граждан: возрастных, гендерных и социальных. — Прим. ФАН) какое количество людей переносит болезнь клинически бессимптомно: таких людей достаточно много», — отметила Соломатина.

Кроме того, это позволит узнать, является ли иммунитет к коронавирусу стойким, добавила она.

После массового тестирования граждан России можно будет решать вопрос о снятии ограничительных мер в отдельных регионах страны, предположила депутат.

Вирусолог Виктор Зуев подтвердил: сейчас по результатам тестирования около половины зараженных COVID-19 являются «бессимптомниками».

«Это бессимптомное формирование и поддержание скрытой формы вирусной инфекции. Латентной, как мы ее называем», — пояснил ученый.

Многие вирусы находятся в человеческом организме очень долго, некоторые — всю жизнь, отметил Зуев.

«Я переболел корью до войны, и у меня на всю жизнь гарантия, что я корью больше не заболею. Вирус остается у нас на всю жизнь, поддерживая так называемый нестерильный иммунитет. Вирус у меня внутри, и организм вырабатывает к нему антитела», — заметил собеседник ФАН.

Аналогичным образом в организме человека ведет себя, к примеру, возбудитель герпеса, добавил вирусолог.

«Вы, наверное, знакомы с вирус герпеса. Мы заражаемся им в раннем детстве и укладываемся с ним в могилу. Он находится в ткани лицевого нерва», — пояснил ученый.

Скрытая форма вирусной инфекции — это природное правило и обоюдовыгодная ситуация для вируса и человека, тогда как болезнь — исключение из правил, настаивает эксперт.

«Нам с вами выгодно, что поддерживается нестерильный иммунитет. А вирусу выгодно, что он сохраняется как вид», — пояснил Зуев.

Массовое тестирование москвичей позволит оценить уровень иммунной прослойки среди населения, добавил он.

«Если 60–70 процентов людей имеют иммунитет к болезни, то для эпидемии это тупиковая ситуация. Чтобы выяснить эту иммунную прослойку, и затевают определение антител у населения. Все это направлено на ликвидацию пандемии», — объяснил вирусолог.

Массовое бесплатное тестирование москвичей на антитела к коронавирусу началось 15 мая. Власти столицы полагают, что ограничительные меры в мегаполисе будут действовать еще минимум 1–2 недели.

При этом массовые прогулки по столице будут возобновлены только в том случае, если число заболеваний и смертей, вызванных COVID-19, начнет снижаться, а количество новых ежедневных случаев заболевания «перестанет исчисляться сотнями», подчеркнул мэр Москвы.

По состоянию на 24 мая, в столице было зарегистрировано 163 913 случая заболевания. Скончались 1993 москвича, а 49 840 жителей города выздоровели. Всего по России на ту же дату был выявлен 344 481 случай заражения коронавирусом. 3541 инфицированный умер, 113 299 человек выздоровели.