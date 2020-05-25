В правительстве Тувы рассказали о самочувствии заразившегося COVID-19 главы региона

Красноярск, 25 мая. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально, об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Как уточнили в администрации субъекта, политик госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом.

На данный момент он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение.

«Самочувствие у него нормальное», — подчеркнули в пресс-службе.

Исполняющим обязанности главы субъекта назначен первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт. Как пишет ТАСС, в правительстве региона добавили, что Шолбан Кара-оол поставил первоочередные задачи перед своими заместителями.

«Сам остается на прямой связи и руководит дистанционно», — добавили в ведомстве.

Напомним, Кара-оол в понедельник через социальные сети сообщил о своем заражении новой коронавирусной инфекцией. В обращении к жителям Тувы он попросил всех соблюдать самоизоляцию.

Напомним, больше половины всех субъектов Российской Федерации имеют основания для постепенного выхода из режима самоизоляции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова отметив, что прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны.

Она отметила, что по прогнозам ученых, к следующему этапу снятий ограничений можно будет приступить уже через две недели. По словам главы Роспотребнадзора, прогноз и перспективы распространения коронавирусной инфекции на сегодняшний день достаточно стабильны и благополучны. Как поясняет Попова, когда страна выходила из режима нерабочих дней, были введены новые критерии оценки перехода на первый этап.