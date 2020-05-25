Объемы выданной ипотеки в апреле снизились на 40%

Москва, 25 мая. Объемы выданной ипотеки в России в апреле упали практически на 40%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом», — сообщает газета «Известия».

Наиболее заметно выдачи упали в Москве, Московской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В Центробанке полагают, что россияне стали брать меньше крупных займов из-за пандемии. Там пояснили, что в нынешних условиях граждане принимают решение о приобретении недвижимости в кредит с особой осторожностью и по возможности откладывают столь крупную покупку на будущее.

Разница между регионами связана с различной степенью ограничений. По данным банка ВТБ, в Сибири и на Дальнем Востоке организации частично изменили рабочий график, и выдачи ипотеки там сократились незначительно. В финансово-кредитном учреждении добавили, что небольшие застройщики не готовы работать онлайн, многим пришлось приостановить продажи объектов в период нерабочих дней

Крупнейшие банки ожидают восстановления спроса уже в ближайшие месяцы благодаря государственной программе ипотеки под 6,5%. Эксперты отмечают, что благосостояние рынка жилищного кредитования будет напрямую зависеть от уровня доходов населения.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко объяснил, почему банкам невыгодно повышать ставки по ипотеке, передает «ФедералПресс». По словам эксперта, повышение ставок не решит проблемы кредитных организаций, а лишь усугубит кризис.