Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье

Москва, 25 мая. Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла источники дохода и теперь страдает от безденежья.

По словам заслуженной артистки РФ, раньше она на регулярной основе получала гонорары за съемки в телепередачах. Но теперь из-за разбушевавшегося вируса такого источника дохода нет.

«Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь.<…> У меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат», — пожаловалась женщина.

Помогают вдове Караченцова невестка и сын. Поргина проводит дни самоизоляции на подмосковной даче и считает, что страшная болезнь, заставившая почти весь мир изменить привычный уклад жизни, появилась неспроста.

«По-другому смотрю даже на тех людей, которые раньше меня очень обижали. Молюсь за врагов своих! Чувствую, что сейчас настал момент очищения», — сказала она.

Поргина добавила, что скучает по даче в Болгарии, которую построил для нее и ее супруга их сын. Но отправиться туда, по ее предположениям, можно будет не раньше августа.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, унесла жизни уже более 300 тысяч человек, зафиксировано свыше пяти миллионов случаев COVID-19. Пандемия нанесла серьезный удар экономике: государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин, что сказалось в том числе и на бизнесе.

Власти России принимают все возможные меры поддержки населения. Например, установлены дополнительные выплаты медикам, борющимся с вирусом, а также утверждено распоряжение о выделении средств семьям с детьми.