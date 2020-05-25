Шувалов анонсировал сокращение 10% сотрудников ВЭБа

Москва, 25 мая. ВЭБ.РФ сократит численность сотрудников на 10% в июле 2020 года и завершит процесс трансформации государственной корпорации. Об этом рассказал руководитель компании Игорь Шувалов. Отмечается, что в этом году ВЭБ.РФ приняла решение об интенсификации труда.

«С 1 июля проведем еще одну процедуру сокращения. Это будет завершающий этап трансформации», — подчеркнул Шувалов.

Как уточнил глава компании, под сокращение попадут 10% сотрудников, при этом в некоторых подразделениях перераспределят силы.

«Мы меняем и структуру управления. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC», — сказал он.

Как пишет РБК, руководитель добавил, что в ВЭБ.РФ есть «единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены». Они будут приведены к стандартам рынка.

Ранее ВЭБ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА. Сделка по покупке 77,63% акций армейцев была проведена в рамках конвертации долга клуба.

Директор ЦСКА Евгений Гинер, комментируя завершение сделки, отметил, что теперь клуб сможет сосредоточиться на спортивных результатах. Он также выразил уверенность, что клуб, имея преданных болельщиков и такого надежного партнера, в скором времени вернет себе лидирующую позицию в российском футболе.