Россияне рассказали, как изменилась их зарплата в период пандемии

Москва, 25 мая. Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Отмечается, что 58% работающих россиян работодатели понизили зарплату.

Премиальная часть заработка была снижена двум трети опрошенных. Как пишет РБК, 39% россиян уточнили, что их заработная плата не менялась. При этом 3% трудоустроенных жителе страны заявили о росте доходов. Опрос проводился в мае среди 2,3 тысяч россиян старше 18 лет.

Напомним, больше половины всех субъектов Российской Федерации имеют основания для постепенного выхода из режима самоизоляции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова отметив, что прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны.

Она отметила, что по прогнозам ученых, к следующему этапу снятий ограничений можно будет приступить уже через две недели. По словам главы Роспотребнадзора, прогноз и перспективы распространения коронавирусной инфекции на сегодняшний день достаточно стабильны и благополучны. Как поясняет Попова, когда страна выходила из режима нерабочих дней, были введены новые критерии оценки перехода на первый этап.

При этом отмечается, что впадать в эйфорию рано, поскольку снимать ограничительные меры надо постепенно. Попова также предупредила, что специалисты ожидают в скором времени увеличение количества летальных случаев от COVID-19, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического.