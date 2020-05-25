Бессараб рассказала, у кого могут вырасти зарплаты во время эпидемии

Отказ от аренды офисов снизит издержки организаций и приведет к росту зарплат их сотрудников. Об этом Федеральному агентству новостей заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

У 58% россиян во время эпидемии коронавируса сократились зарплаты. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру». При этом около 66% граждан признались, что им снизили премиальную часть заработка. Не изменились доходы у 39% жителей страны, а у 3% — даже увеличились.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что понижение зарплат — это общемировая тенденция.

«Ограничительные меры не могли не коснуться доходов каждого из нас. Многие организации не могли работать удаленно и были вынуждены объявить время простоя. Этот период по общим стандартам — в соответствии с трудовым законодательством — оплачивается работнику как две трети от заработной платы, — пояснила Бессараб в комментарии ФАН. — Были и те, кто перешел на удаленку и не смог платить премии, потому что далеко не у всех организаций сохранились доходы на том же уровне, какими они были до объявления ограничительных мер. Так или иначе у всех работающих в мире произошло снижение доходов».

Постепенно экономика будет восстанавливаться, что приведет к росту зарплат, заверила парламентарий. Сейчас даже проводятся эксперименты по введению удаленного режима работы во многих организациях. По ее словам, этот шаг может обернуться повышением доходов для сотрудников компаний.

«Многим работодателям, кто ушел на удаленный режим и успешно поработал, это пришлось по душе. Организации сегодня задумываются, чтобы перевести работников на такой формат работы на постоянной основе. При этом предлагается даже повышение зарплаты, потому что при отказе от аренды помещения и оплаты коммунальных услуг за него многие работодатели выигрывают. Они понимают, что сотрудники в таком режиме не стали работать хуже, а наоборот — у кого-то прибавилась производительность труда, так как не теряется время на поездки», — рассказала депутат.

Бессараб добавила, что в Госдуме разрабатывается ряд законопроектов о регулировании рабочего времени на удаленном режиме. В частности, предлагается определить период времени, когда работник может находиться дома в режиме офлайн.

«Работодатели взяли за практику звонить в любое время и давать задачи своим работникам, что, конечно, нужно прекратить», — добавила собеседница ФАН.

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование самых высокооплачиваемых вакансий на удаленном режиме в России. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения. Достойную зарплату предлагают и менеджерам по продажам IT-сервисов для компаний — такой специалист может зарабатывать дистанционно до 150 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге самыми востребованными профессиями во время эпидемии стали IT-специалисты. Им предлагают до 10 тысяч долларов. Есть спрос на медиков, маркетологов, PR-специалистов.