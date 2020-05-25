44 региона России готовы к началу снятия ограничений. События дня. ФАН-ТВ

Регионы России готовы к постепенному снятию ограничений 44 из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что ситуация с заболеванием в стране стабилизировалась. И подчеркнула, что пока рано «впадать в эйфорию», а ослаблять ограничительные меры необходимо осторожно и постепенно. Также, по словам Поповой, ни один из предсказываемых «страшных» сценариев развития пандемии не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась. Все меры, которые принимались правительством для предотвращения распространения коронавируса, сработали.

Возраст начисления надбавки к пенсии могут уменьшить Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших 75 лет, к представителям старческого возраста. Напомним, согласно закону «О страховых пенсиях», людям, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Задержаны причастные к перестрелке в Москве Правоохранители задержали девять человек после стрельбы на автостоянке на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Перестрелка на парковке ЖК на юге столицы произошла в воскресенье. Сообщалось, что некоторым из участников стрельбы удалось скрыться с места происшествия. В городе был объявлен план «Перехват». По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».