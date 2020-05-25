Аргентинские ученые рассказали, от чего зависит скорость распространения COVID-19

Москва, 25 мая. Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения в разных районах Земли зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации.

По их словам, на это может влиять наличие или отсутствие в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Как объяснили специалисты, ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико изучил рост заболеваемости в разных государствах. Как пишет газета «Известия», суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо большее число людей, чем средний инфицированный.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей страны о том, что употребление спиртных напитков с высоким содержанием алкоголя вовсе не убивает коронавирус, а наоборот повышает уязвимость организма к заболеванию.

Как пояснили специалисты, в настоящее время из-за дезинформации в Интернете стало принято считать, что алкоголь способен побороть COVID-19. Однако отмечается, что алкоголь лишь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.

В сообщении специалисты также напомнили, что употребление алкоголя приводит к смерти 3 миллионов человек ежегодно. При этом наиболее высокий уровень летальных исходов зарегистрирован в Европе.

Напомним, ранее главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что клинические испытания препарата от коронавируса «Фавипиравир» под торговым названием «Арепливир» должны завершиться через 4–8 недель. Данное лекарство рассчитывается для лечение COVID-19.