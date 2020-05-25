Кудрин спрогнозировал, как пандемия отразится на нефтяной экономике

Москва, 25 мая. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, производство нефти в России не снизится. Однако возможны изменения в доходах от ее экспорта в другие страны в сравнении с показателями последних 20 лет.

Как поясняет Кудрин, для всей экономической политики пандемия станет важнейшим вызовом, если иные сектора экономики не начнут развиваться активнее. По его мнению, ренту теперь будут давать новые технологические и инновационные решения. Однако это случится только в том случае, если «мы будем опережать других», пояснил глава Счетной палаты.

«Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», — пояснил Кудрин в своей статье для газета «Коммерсант».

По его мнению, для цифровых технологий распространение вируса страшно в меньшей степени, поэтому именно они обеспечивают наиболее революционные решения. При этом изменится облик целых отраслей экономики. Потому Кудрин считает, что запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик.

Ранее Кудрин заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его мнению, самым сложным сейчас пережить пик экономической нестабильности, сообщает телеканал RT.