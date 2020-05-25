Бокерия назвал предполагаемый срок окончания пандемии в России

Москва, 25 мая. Окончание пандемии коронавирусной инфекции в России может наметиться к концу этого лета. Соответствующий прогноз сделал, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — цитирует врача РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия смогла избежать всех предсказываемых ей «страшных» сценариев развития пандемии коронавируса. Ни один из них не сбылся. По ее словам, отечественная система здравоохранения справилась с этим вызовом: не было допущено взрывного распространения коронавируса, не было перегрузки медицинских организаций. Кроме того, она обратила внимание, что в России нет случаев смерти пациентов от коронавируса на дому.

Согласно последним данным, в России провели свыше 8,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на этот вирус находятся 282 тыс. человек. Об этом пишет газета «Известия».