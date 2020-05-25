Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется стабильная погода

Москва, 25 мая. В течение следующей недели температура воздуха в европейской части России должна повыситься до значений, которые характерны для конца мая. При этом в азиатской части страны похолодает до средних многолетних значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление», — пояснил Вильфанд.

Он также отметил, что в этот период давление будет повышаться, поэтому осадков в европейской части России не ожидается. При этом в предстоящую среду все-таки возможно кратковременное похолодание и дождь, однако затем тепло вновь вернется и останется до конца недели, пояснил синоптик.

В это же время на юге России температура вырастет примерно на 8 градусов, а дневные показатели будут около 25-28 градусов. В Сибири жара спадет до 18-20 градусов.

«Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона. Антициклон, который там правил бал, уходит, давление понижается. Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становиться нормальной для этого периода», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики пообещали небольшое потепление в Москве в понедельник. 25 мая воздух в столице прогреется до 15–17 градусов тепла, сообщает газета «Известия».