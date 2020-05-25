Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом

Кызыл, 25 мая. Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится в больнице.

О своей госпитализации Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении, которое разместил на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что знал о риске заболеть, однако все равно принял решение работать в период пандемии и нести ответственность. Глава республики также сообщил, что вместе с ним в больнице находятся председатель администрации муниципалитетов Танды и Улуг-Хема, а также сотрудники регионального правительства.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — отметил он.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года. При этом она отметила, что соответствующие цифры зафиксированы во время распространения коронавирусной инфекции в России, сообщает телеканал RT.