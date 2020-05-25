Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя на вероятность заразиться COVID-19

Москва, 25 мая. Специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей страны о том, что употребление спиртных напитков с высоким содержанием алкоголя вовсе не убивает коронавирус, а наоборот повышает уязвимость организма к заболеванию.

Как пояснили специалисты, в настоящее время из-за дезинформации в Интернете стало принято считать, что алкоголь способен побороть COVID-19. Однако отмечается, что алкоголь лишь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.

«Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19», — поясняет пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении специалисты также напомнили, что употребление алкоголя приводит к смерти 3 миллионов человек ежегодно. При этом наиболее высокий уровень летальных исходов зарегистрирован в Европе.

Напомним, ранее главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что клинические испытания препарата от коронавируса «Фавипиравир» под торговым названием «Арепливир» должны завершиться через 4–8 недель. Данное лекарство рассчитывается для лечение COVID-19, сообщает газета «Известия».