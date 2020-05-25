Военные из России и Сирии провели совместные учения по защите порта Тартус

Дамаск, 25 мая. Военнослужащие Военно-морских сил Сирии и Военно-морского флота Российской Федерации провели совместное учение по защите порта Тартус от «банды» диверсантов. Об этом в понедельник сообщил начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

По словам Родионова, все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы. Согласно легенде, четверо водолазов пытались установить самодельное взрывное устройство. Для противодействия им на место прибыл российский противодиверсионный катер «Раптор». Военнослужащие РФ и Сирии «уничтожили» двух злоумышленников, однако еще двоя диверсантов попытались скрыться.

В погоню за ними в Средиземное море спустились российские боевые пловцы. Им удалось задержать диверсантов и доставить их на берег. Кроме диверсантов на действовала еще одна группа нарушителей, которая пыталась попасть на базу ВМФ РФ при помощи быстроходной лодки. Их действия также были пресечены катером «Кинель».

В учениях принимал участие тральщик «Иван Антонов». Как пояснил инженер корабля Данил Ремезов, в их работе главным является опыт.

«Опыт, это самое важное – от отработанности команды зависит успех подрыва мины, здесь же много нюансов – волнение моря, обученность личного состава, в первую очередь обученность личного состава», — пояснил он.

Напомним, в начале марта летчики 277-го Млавского Краснознаменного бомбардировочного полка с аэродрома «Хурба» в Хабаровском крае в ходе летно-тактических учений продемонстрировали свое мастерство и нанесли удары управляемыми ракетами по целям, имитирующим фортификационные сооружения условного противника.