Депутаты предложили начислять надбавку к пенсии на пять лет раньше

Москва, 25 мая. Члены фракции ЛДПР внесли на обсуждение в Государственную думу РФ законопроект, который предлагает выплачивать на пять лет раньше надбавку к пенсии. В настоящее время дополнительные выплаты присваиваются с 80 лет, однако парламентарии предлагают давать их с 75, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно закону «О страховых пенсиях», повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости обусловлено тем, что данная категория граждан нуждается в постоянном уходе. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов​​​, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет», — поясняют авторы поправок.

Отмечается, что ВОЗ относит к лицам старческого возраста людей именно страше 75 лет. В данном случае международные эксперты опираются на анатомические и физиологические особенности организма человека. Уточняется, что пенсионеры данного возраста имеют хронические заболевания, а принятие законопроекта поможет обеспечить достойный уровень их жизни.