Пассажиры устроили драку на борту рейса Сочи — Москва

Москва, 25 мая. В столичном аэропорту Домодедово полицейские задержали двух мужчин, которые устроили дебош в салоне самолета, который закачивал перелет из Сочи в Москву. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как пояснили правоохранители, после посадки самолета в Домодедово пилот вызвал наряд полиции. Дело в том, что во время стоянки воздушного судна и подготовке к высадке пассажиров, один из мужчин облокотился на кресло и случайным образом задел сидящего пассажира. В результате этого, между ними возник словесный конфликт который перерос в драку.

Отмечается, что сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово доставили в дежурную часть двух граждан, 1986 и 2001 года рождения. В настоящее время отделом дознания по данному факту проводится проверка.

Напомним, в марте пассажирка рейса, который готовился к вылету из Москвы в Таиланд, укусила полицейского в столичном аэропорту Внуково. Правоохранители прибыли на борт самолета, чтобы успокоить авиадебоширку. Женщина 1984 года рождения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, укусила одного из полицейских за кисть левой руки и нанесла удары ногой в область живота.