Обнаженное тело 22-летней кубинки нашли рядом с мусорным баком в Москве

Москва, 25 мая. На Кастанаевской улице в Москве правоохранителями было обнаружено тело 22-летней уроженки Кубы. Труп чернокожей раздетой женщины лежал рядом с мусорным контейнером, сообщают правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел в столичном районе Фили-Давыдково. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Труп 22-летней чернокожей кубинки лежало у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. В момент обнаружения тело было полностью обнажено», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По факту нахождения тела начата процессуальная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, ранее в мае тело профессора из Москвы нашли в реке в Костромской области. В брюках погибшего находились камни. Личность мужчины оперативно установили, им оказался жителей Люберец 1966 года рождения. Он работал профессором в столичном университете управления.