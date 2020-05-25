Задержание подозреваемых в перестрелке в Москве сняли камеры наблюдения

Москва, 25 мая. В Сети появилось видео, на котором запечатлено задержание подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе «Ясный» в Москве. Кадры были сделаны камерой видеонаблюдения, установленной в многоквартирном доме.

На видео запечатлены двери лифта, идущего в паркинг. Группа мужчин забегает на минус первый этаж, их преследует сотрудник полиции. Преступники пытаются остановить его и блокируют дверь, вызывая лифт, сообщает телеканал «360».

Напомним, в воскресенье днем в столице неизвестные открыли стрельбу на территории парковки под окнами жилых домов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что группа вооруженных людей начала стрелять по автомобилю, который выезжал со стоянки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, стрелявшие скрылись на нескольких иномарках до прибытия стражей правопорядка.

Позже стало известно, что после перестрелки на юге Москвы был задержан боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев. По итогу следственных действий, полицейским удалось выявить 9 нарушителей правопорядка.