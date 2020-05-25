Захарова рассказала о трудностях возвращения россиян с Фиджи

Москва, 25 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась историей эвакуации застрявших на Фиджи россиян. Около 20 граждан, которые из-за пандемии коронавируса с марта не могли вернуться домой, вылетели на родину рейсом из Италии в воскресенье, 24 мая, вместе согражданами, находившимися в других странах.

По словам представителя МИД, еще в марте к дипломатам обратилась за помощью дочь застрявших на курорте туристов.

«В один день райский уголок стал ловушкой, из которой не было выхода. Ситуация усугублялась наличием у людей хронических заболеваний», — сообщила Захарова на своей странице в Facebook.

Был найден меценат, который согласился направить самолет на Фиджи, однако государство перестало принимать самолеты, и эвакуировать россиян не успели.

Когда в начале апреля самолеты начали забирать российских граждан из Таиланда, Индонезии и других стран, свою помощь предложили власти ХМАО.

«Ханты-Мансийский автономный округ двумя самолетами летел за своими в Юго-Восточную Азию. И — о, чудо! — второй раз люди, не знакомые ни нам, ни застрявшим на Фиджи россиянам, решили прийти на помощь», — рассказывает Захарова.

Шесть экипажей самолета должны были лететь без ночевок, чтобы забрать застрявших туристов из стран ЮВА и Фиджи, однако местные власти в последний момент отказали в разрешении на полет.

Тогда российские дипломаты разработали несколько схем возвращения туристов, в том числе через Гонконг и Токио. На прошлой неделе были представлены три окончательных варианта маршрутов, каждый из которых был сопряжен с определенными рисками.

«Потому что все эти схемы зависели от миллиона обстоятельств, которые должны были сложиться все до единого: визы, транзиты, стыковки, встречи, финансы», — поясняет представитель МИД РФ.

В итоге группу из 18 человек удалось вывезти через Австралию, Катар и Италию, откуда вечером 24 мая они прибыли в Москву.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань, откуда распространилась сначала по стране, а затем и по всему миру. В марте ВОЗ объявила о пандемии в связи со стремительным ростом заболеваемости во многих странах. Государства стали вводить карантинные меры, в том числе закрывать границы, отменяя авиаперелеты.