Экстренным службам удалось найти почти всех детей, пропавших в начале года

Москва, 25 мая. За первый квартал 2020 года в России безвестно пропали 3 629 детей. Однако экстренным службам удалось обнаружить 3576 из них, что составляет 98,6%. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи отмечают, что в прошлом году поступило в общей сложности почти 15 тысяч сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Из них 93,7% были найдены живыми в первые 10 суток. По сей день пропавшими без вести числятся 74 несовершеннолетних. Таким образом, общее число найденных составляет 99,5%.

Отмечается, что 25 мая в мире считается днем пропавших детей. В настоящее время для большей эффективности в поисках Следственный комитет взаимодействует с другими структурами, а также разрабатывает новые методики розыска. В частности, СКР РФ сотрудничает с МВД, МЧС, а также с поисковыми и добровольческими отрядами.

Напомним, накануне пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что трехлетняя девочка пропала в районе садового товарищества Кебь в Псковской области. Правоохранители занимаются поисками ребенка. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 23 мая. Представителями Следственного комитета была назначена доследственная проверка по факту пропажи девочки. На место происшествия выехал руководитель регионального управления СК РФ.