Профсоюзы предложили возмещать россиянам издержки удаленной работы

Москва, 25 мая. В России сотрудникам могут начать возмещать расходы из-за перехода на удаленную работу. С соответствующим предложением в законопроекте выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). На данный момент документ направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Законопроект предполагает поправки в Трудовой кодекс РФ. В среднем затраты на каждого сотрудника, которые должен возместить работодатель, оцениваются в 3 тысячи рублей из расчетов расходов на электроэнергию, интернет, телефонную связь и необходимые компьютерные программы. Для этого ФНПР предлагает ввести в ТК РФ статьи о временной удаленной работе. В соответствии с ними будут оформляться дополнительные соглашения между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишет газета «Известия».

Кроме того, в документе оговаривается, какое время на «удаленке» должно считаться рабочим, как сотрудник должен отчитываться и взаимодействовать с работодателем. Кроме того, ФНПР предлагает на законодательном уровне запретить снижение зарплаты, если работник на «удаленке» выполняет необходимый объем задач. Также документ выделят категории граждан, которые имеют право перейти на работу из дома. Это пенсионеры, работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, студенты-очники, а также люди, ухаживающие за инвалидами.

В Минтруде РФ уже отметили, что получили к рассмотрению данный законопроект.