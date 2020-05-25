Глава Роспотребнадзора раскрыла секрет «русского чуда» в борьбе с COVID-19

Москва, 25 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла секрет «русского чуда» в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Главным преимуществом оказалась хорошая медицинская база и отвага врачей, заявила она в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Попова пояснила, что ранее китайские медики были в Россию и восхитились, что почти 50% пациентов из внесенных в базу по COVID-19 не имеют клинических признаков. При этом она ответила, что в разные периоды таких больных было от 45% до 47%.

Сложившуюся ситуацию она объясняет тем, что в России действует хорошая санитарно-эпидемиологическая система, которая осталась еще от СССР. Кроме того, она отметила преданность российских врачей своему делу. По словам Поповой, нередко получалось так, что медики работали сутками в опасной зоне или оказывали помощь без средств индивидуальной защиты, поскольку попросту не успевали их надеть, сообщает телеканал «Царьград».

Напомним, ранее Попова заявила, что повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается. Об этом пишет газета «Известия».