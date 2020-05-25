Власти Турции предложили возобновить чартеры для российских туристов

Анкара, 25 мая. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что чартерные рейсы между Россией и Турцией могут начаться до возобновления регулярных перелетов. В настоящее время переговоры об этом ведутся с разными странами, пояснил он.

«Мы хотим, чтобы у туристов из РФ и Германии, которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если еще не начнется регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой», — цитирует главу турецкого МИД информационное агентство Anadolu.

Было также отмечено, что решение о возобновлении перелетов будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. При этом Чавушоглу пояснил, что в Германии, России и других странах уже есть желающие отдохнуть на курортах Турции. Поэтому МИД пригласил делегации из данных стран для того, чтобы они ознакомились с мерами по защите здоровья в турецких туристических зонах.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня. По словам главы Ростуризма, в регионах правила поэтапного выхода будут разные. Детали будут уточняться вместе с регионами в ближайшие 10 дней. Предполагается, что первыми начнут работу санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.