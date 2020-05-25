Вирусолог рассказал, чего нельзя делать при COVID-19

Москва, 25 мая. Вирусолог Надежда Жолобак назвала препараты, опасные при коронавирусе. По ее словам, лекарства, эффективные при обычной простуде, не следует применять пациентам с COVID-19. Специалист сослалась на опыт Италии и Франции.

Как выяснилось, ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен не только не помогают, но и создают благоприятную среду для COVID-19.

«Поэтому никаких аспиринов», — предостерегает Жолобак.

Врач призвала осторожно относиться к болеутоляющим средствам. Они могут усугубить ситуацию. Жолобак добавила, что при высокой температуре следует безотлагательно обращаться к врачу и не заниматься самолечением, передает «Вечерняя Москва».

В канун Нового года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. На фоне быстрого распространения инфекции ВОЗ объявила пандемию. В рамках борьбы с COVID-19 правительства большинства стран мира ввели жесткие ограничительные меры.

Ранее известный футболист Павел Погребняк призвал россиян серьезно отнестись к угрозе заболевания коронавирусом. Он раскритиковал людей, не верящих в реальность заболевания.

«Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. А кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», — цитирует нападающего «Урала» RT.

Среди заболевших оказался и полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев. По его словам, болезнь проходит без выраженных симптомов. Бакаев сообщил, что чувствует себя удовлетворительно.