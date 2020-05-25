Бразилия вышла на второе место по числу зараженных COVID-19 в мире

Бразилиа, 25 мая. Бразилия стремительно выбилась в число лидеров антирейтинга по количеству граждан, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Университетом Хопкинса.

В настоящее время в Бразилии COVID-19 заражены 347 тысяч человек. При этом 22 тысячи граждан скончались от заболеваний, вызванных инфекцией. Выздороветь удалось 142 тысячам. Таким образом, Бразилиа обогнала и сместила Россию по числу людей с COVID-19. Лидером же рейтинга, как и раньше, являются Соединенные Штаты Америки, где на данный момент больны более 1 миллиона 640 тысяч человек.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару утверждал, что новый тип коронавирусной инфекции является не более, чем «легкой формой гриппа». Он также выступает против введения карантинных мер считая, что пока все жители страны не переболеют COVID-19, ситуация не улучшится. Социальное дистанцирование и правила самоизоляции он также считает вредными для экономики.

При этом ранее исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан заявлял, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Проблема не только в Бразилии, ибо по всему континенту растет число инфицированных.

Напомним, до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну из Бразилии из-за роста там случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает телеканал RT.