Пожар произошел в больнице Партизанска в Приморье

Партизанск, 25 мая. Пожар произошел в больнице города Партизанск Приморского края. Об этом сообщает ТАСС.

Кровля здания горит на площади около 300 квадратных метров. Данные о пострадавших к настоящему моменту отсутствуют.

«Площадь пожара на данный момент составляет 300 кв. метров», — сообщает источник в МЧС РФ.

Эвакуировано 70 человек.

Ранее стало известно о гибели двух людей при пожаре на восьмом этаже в жилом доме Выборгкого района Санкт-Петербурга. Женщина и мужчина отравились угарным газом. Также сообщалось, что после пожара в Зеленодольске возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК России («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — цитирует RT заявление СК РФ.

Возгорание произошло в палате сосудистого отделения, в которой находились четверо мужчин.