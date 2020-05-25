Депутат Саблин: Россия продолжит обеспечивать безопасность в Сирии

Москва, 25 мая. Координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин объяснил сообщения американских СМИ об «усталости» России в Сирии как очередную попытку Запада выдать желаемое за действительное.

Ранее в Сети появилась статья американского издания Newsweek. В ней авторы предположили, что Москва якобы может «устать» от происходящего в Сирии. Поэтому Россия будто бы будет вынуждена обратиться к Западу для стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Вместе с тем Саблин пояснил, что Штаты желают, чтобы Россия как можно скорее ушла из Сирии, это и стало поводом для подобных информационных вбросов.

«Нашим западным партнерам важно, чтобы Россия ушла из Сирии. Сирия при поддержке союзников показала, что можно сопротивляться катку насильственной «демократизации», для которой годились и отъявленные террористы. А с непокорностью те, кто считают себя хозяевами мира, смириться не могут. Не дождетесь», — цитирует Саблина РИА Новости.

Он также отметил, что Россия никогда не стремилась к войне, но вместе с тем русский народ никогда и не покидал поле боя, сославшись на усталость. Поэтому депутат считает, что Сирия с поддержкой союзников выйдет победителем из продолжающейся войны и возродится. Россия же укрепит свои базы на берегу Средиземного моря и продолжит обеспечивать безопасность в регионе.

Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что США пытаются оправдаться перед своими гражданами за проблемы в борьбе с коронавирусом и большое число жертв от инфекции, а поэтому американские СМИ публикуют лживую информацию о смертности от COVID-19 в России.