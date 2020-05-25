Боец ММА задержан после перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве

Москва, 25 мая. Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев задержан после перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы. По итогам инцидента в общей сложности задержано девять человек.

Один из участников перестрелки получил телесные повреждения. По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство». «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

«РЕН ТВ» уточняет, что Балиев является мастером спорта в ММА. Он выступает в полусреднем весе. Балиев начал карьеру в 2015 году. Джамбулат одержал четыре победы и дважды уступил.

Ранее сообщалось о перестрелке на юге Москвы. По предварительным данным, конфликт возник на почве денежного спора. Газета «Известия» отмечает, что стрельба длилась не менее 20 минут.