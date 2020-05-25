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Боец ММА задержан после перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве

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Боец ММА задержан после перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве

Москва, 25 мая. Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев  задержан после перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы. По итогам инцидента в общей сложности задержано девять человек.

Один из участников перестрелки получил телесные повреждения. По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство». «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

«РЕН ТВ» уточняет, что Балиев является мастером спорта в ММА. Он выступает в полусреднем весе. Балиев начал карьеру в 2015 году. Джамбулат одержал четыре победы и дважды уступил.

Ранее сообщалось о перестрелке на юге Москвы. По предварительным данным, конфликт возник на почве денежного спора. Газета «Известия» отмечает, что стрельба длилась не менее 20 минут.

«Приехали машины, оттуда вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут», — рассказал один из очевидцев.

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