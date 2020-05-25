Электронное голосование применят в нескольких регионах России

Москва, 25 мая. В России дистанционное голосование по поправкам в Конституцию будет использовано лишь в ряде регионов. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Как поясняет руководитель ЦИК, дистанционное голосование в масштабах всей страны применяться не будет. При этом, если тот или иной регион пожелает воспользоваться такой возможностью, ему будет необходимо доказать соблюдение всех необходимых требований.

«Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете».

Она отмечает, что в данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. В результате это несколько снижает «порог входа» для применения новых технологий, а также позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования.

Напомним, Совет Федерации 20 мая одобрил закон о дистанционном голосовании по почте или через портал госуслуг, а также о возможности откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или ЧС. Об этом пишет газета «Известия».