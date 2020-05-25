Лукашенко заявил о желании сотрудничать с Китаем в ракетостроении

Минск, 25 мая. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении сотрудничать с Китаем в области ракетостроении.
Белорусский лидер планирует обсудить этот вопрос на ближайшей встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином. Лукашенко также отметил, что власти КНР прибегают к «восточным хитростям» в отношениях с Минском.
«Китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко прокомментировал свое решение провести Парад Победы 9 мая, несмотря на пандемию COVID-19. Также белорусский лидер отметил, что не будет «затаскивать» на парад людей, зараженных коронавирусом.
«Нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни», — цитирует белорусского лидера RT.