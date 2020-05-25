Лукашенко заявил о желании сотрудничать с Китаем в ракетостроении

Минск, 25 мая. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении сотрудничать с Китаем в области ракетостроении.

Белорусский лидер планирует обсудить этот вопрос на ближайшей встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином. Лукашенко также отметил, что власти КНР прибегают к «восточным хитростям» в отношениях с Минском.

«Китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко прокомментировал свое решение провести Парад Победы 9 мая, несмотря на пандемию COVID-19. Также белорусский лидер отметил, что не будет «затаскивать» на парад людей, зараженных коронавирусом.