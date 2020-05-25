Вдова Кобзона рассказала, как певец в Сочи спас Высоцкого и Влади

Москва, 25 мая. Вдова российского Иосифа Кобзона развеяла миф о том, что исполнитель конфликтовал с певцом Владимиром Высоцким. Нелли Кобзон рассказала, как в Сочи ее супруг спас своего коллегу по сцене от ночевки на улице.

По словам женщины, история произошла в то время, когда они с Кобзоном еще не были женаты. Певец пригласил ее вместе с матерью на отдых в Сочи. Однажды они возвращались в гостиницу после ужина, а на улице был сильны ливень. У входа Кобзон заметил двух людей, мокнущих под дождем.

«Когда подошли поближе, поняли, что перед нами Владимир Высоцкий и Марина Влади. Оказалось, что они опоздали на пароход и никак не могли никуда пристроиться на ночевку. Пришли в гостиницу, а их не пускают», — пояснила Нелли Кобзон в интервью изданию «Собеседник».

Она пояснила, что паре отказали в номере, так как свободных комнат не было. Кроме того в советское время женщине с французским паспортом пройти в гостиницу было совершенно нельзя, поясняет вдова. Однако, не смотря на обстоятельства, Кобзон решил помочь знакомым.

«Иосиф говорит: «Володя, Марина, пойдем со мной – вы мои гости!». Мы все вместе зашли в отель. Он завел их в свой люкс и сделал все, чтобы им было максимально комфортно», — вспоминает Нелли Кобзон.

Певец угостил коллегу вином, они немного пообщались, после он оставил Высоцкого и Влади наедине, а сам решил ночевать в номере своей будущей супруги. Однако, поскольку в комнате было всего две кровати, он спал на обыкновенном матраце, который постелил себе на балконе.

Напомним, ранее певица Наталья Штурм поделилась тяжелой ситуацией, вызванной агрессивным поведением мужа, ее поддержал только Иосиф Кобзон. Об этом артистка сообщила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии.